Во время патрулирования черноморского побережья ВСУ обнаружили надгробие Путина: забавное видео

Патрулируя Черноморское побережье, украинские защитники заметили необычную находку. Прямо на пляже они "случайно" обнаружили надгробие Владимира Путина.

Военные пошутили, что Путина даже море не приняло, потому что не место ему на нашей земле и море.

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В оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ патрулируют, обеспечивают безопасность и защиту людей и обязательно зачистят нашу землю от хлама.

Так, они на побережье заметили надгробие президента РФ Владимира Путина. Там выгравировали надпись "Русский военный корабль", а дата смерти была указана – 24 февраля 2022 года.

ВСУ обнаружили надгробие Путина на побережье Черного моря: смотрите видео

Военные добавили, что прогулки по побережью для гражданских лиц в современных условиях могут быть крайне опасны.

К слову, в Запорожской области российские десантники, которые управляли боевой машиной, напились и потопили ее. Вероятно, оккупанты также погибли.

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