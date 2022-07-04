Во время ракетного удара по Сергеевке погибли две судьи из Донецкой области – мать и дочь

В результате атаки на многоэтажку в Сергеевке погибли две судьи. Речь идет о действующей судье Славянского горрайонного суда Донецкой области и ее маме, которая также была судьей.

Соответствующую информацию обнародовали 2 июля. Об этом написали на странице суда.

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В результате атаки по Сергеевке погибли судьи

1 июля 2022 года во время ракетного обстрела села Сергеевка Одесской области погибла судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Ольга Витальевна Ильяшевич и ее мать – Мария Аврамовна Ильяшевич. Она также была судьей,

– говорится в сообщении.

В Донецком апелляционном суде сообщили, что у Ольги Ильяшевич остался сын Андрей. В суде написали номер карточки сына – 4149629354565418. На нее люди могут помочь сыну с погребением матери и бабушки.

В суде также выразили соболезнования и поддержку родным погибших.

"Пусть память всегда будет жить в ваших сердцах", – призвали в суде.

Ракетный удар по Сергеевке в Одесской области

1 июля российские оккупанты запустили три ракеты по селу Сергеевка. Две попали в базы отдыха, одна попала в жилой дом и разрушила подъезд. Известно, что в доме жили ориентировочно 150 человек.

На следующий день после трагедии первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что из дома в Сергеевке ни один человек не ушел в укрытие во время воздушной тревоги – все остались в своих квартирах.

Енин объяснил, что он понимает, как сложно просыпаться ночью и что украинцы уже привыкли к подобным ситуациям. Но именно бдительность помогает сохранить жизнь, а потому не стоит игнорировать сирены.

В результате атаки оккупантов по Сергеевке погиб 21 человек. Известно, что погиб 10-летний мальчик, пострадали дети 4 и 17 лет.

Всего пострадали 39 человек. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что некоторые люди – в очень сложном состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти им жизнь.

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