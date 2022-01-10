Во время визита в Украину представители Пентагона изучали потребности страны в ПВО
Источник:Твиттер Миноброны США
Представители Пентагона во время визита в Украину изучали потребности страны в средствах противовоздушной обороны. Однако никаких деталей пока не раскрывают.
Соответствующее заявление по Украине и наблюдениям представителей Пентагона на брифинге сделал официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.
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США изучали потребность Украины в средствах ПВО
Они смотрели на противовоздушную и противоракетную оборону, насколько я понимаю. Посмотрели и проконсультировались с украинцами относительно того, как они видят свои оборонные нужды,
– сообщил Кирби.
В то же время представитель американского Минобороны отметил, что пока ему неизвестно о рекомендациях со стороны делегации. Кроме того, Кирби отказался комментировать возможные поставки в Украину.
Проверка состояния ПВО Украины представителями США: что известно
- В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины ранее рассказали, для чего в начале декабря в Украину приезжала делегация военных США.
- Они проверили состояние противовоздушной обороны. Теперь украинская сторона ждет военно-техническую помощь от Вашингтона.
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