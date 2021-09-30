Ребенок чудом выжил: в Херсоне мужчина случайно проломил голову младенцу
30 сентября 2021 , 18:25Читати новину українською
Источник:ТСН
В Херсоне мужчина проломил ребенку голову во время того, как занимался спортом. Младенца с переломом теменной кости госпитализировали.
20-летний житель Херсона занимался спортом у себя дома. Когда мужчина делал растяжку, то случайно ударил ребенка ногой, который была у мамы на руках.
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Ребенок выжил и в больнице
Младенец получил серьезную травму. Пострадавшего ребенка немедленно госпитализировали в больницу. По словам медиков, ребенок чудом выжил.Заметьте! У грудничков имеются роднички, а также податливые и подвижные швы между костями черепа. Все это создает возможность амортизации и снижает риск от ударов по голове. Большинство травм головы у детей до года заканчивается хорошо, но к любому удару по голове нужно относиться серьезно.
Младенцу диагностировали перелом теменной кости. Случилось это из-за слабой черепной коробки. Правоохранители исследуют и проводят соответствующие проверки.
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