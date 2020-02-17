Спасенная от огня в Австралии коала вернулась домой: трогательное видео
Австралия приходит в себя от масштабных пожаров, которые принесли колоссальные убытки природе. В огне погибло огромное количество животных, в частности – коал. Лесных жителей спасали всем миром – и вот они наконец возвращаются домой.
Одна из спасенных коал возвращается в природную среду, видео возвращения появилось на телеграмм-канале Mash.
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Животное назвали Клэр – его спасли из огня. после чего оставили в приюте. Спасенная коала сначала долго идет, осторожно выбирает дерево – и наконец понимает, что оказалась на своем месте.
Важно! После пожаров в Австралии, которые длятся с осени 2019 года, популяция коал потерпела чрезвычайного удара. Больше всего животных погибло в регионах на севере штата Новый Южный Уэльс и на юго-востоке Квинсленда.
Смотрите трогательное видео возвращение коалы:
Что известно о стихийных бедствиях в Австралии:
- Лесные пожары в Австралии бушуют с сентября 2019 года. Всего выгорело более 8 миллионов гектаров. Стихия унесла жизни по меньшей мере 28 человек. Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
- Эксперты отметили, что в огне могли погибнуть примерно 1,25 миллиардов животных. Некоторые виды могли переступить грань вымирания.
- Впоследствии на смену пожарам пришли рекордные ливни, а позже Австралию накрыли жуткие пыльные бури.
- Еще через несколько дней материк страдал от мощного града и бурого дождя.
- В городе Канберре, который является столицей Австралии, 31 января объявили чрезвычайную ситуацию.
- В австралийском городке Ингем в небе кружили тысячи летучих мышей.