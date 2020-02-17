Спасенная от огня в Австралии коала вернулась домой: трогательное видео

Австралия приходит в себя от масштабных пожаров, которые принесли колоссальные убытки природе. В огне погибло огромное количество животных, в частности – коал. Лесных жителей спасали всем миром – и вот они наконец возвращаются домой.

Одна из спасенных коал возвращается в природную среду, видео возвращения появилось на телеграмм-канале Mash.

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Животное назвали Клэр – его спасли из огня. после чего оставили в приюте. Спасенная коала сначала долго идет, осторожно выбирает дерево – и наконец понимает, что оказалась на своем месте.

Важно! После пожаров в Австралии, которые длятся с осени 2019 года, популяция коал потерпела чрезвычайного удара. Больше всего животных погибло в регионах на севере штата Новый Южный Уэльс и на юго-востоке Квинсленда.

Смотрите трогательное видео возвращение коалы:

Что известно о стихийных бедствиях в Австралии: