Врятована від вогню в Австралії коала повернулася додому: зворушливе відео

Автралія оговтується від масштабних пожеж, які наробили колосальних збитків природі. У вогні загинула величезна кількість тварин, зокрема – коал. Лісових мешканців рятували всім світом – і ось вони нарешті повертаються додому.

Одна із врятованих коал повертається у природне середовище, відео повернення з'явилося на телеграм-каналі Mash.

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Тваринку назвали Клер – її врятували з вогню. після чого залишили в притулку. Врятована коала спочатку довго йде, обережно обирає дерево – і нарешті розуміє, що опинилася на своєму місці.

Важливо! Після пожеж в Австралії, що тривають з осені 2019 року, популяція коал зазнала надзвичайного удару. Найбільше тварин загинуло у регіонах на півночі штату Новий Південний Уельс та на південному сході Квінсленда.

Дивіться зворушливе відео повернення коали:

Що відомо про стихійні лиха в Австралії: