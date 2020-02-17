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      Врятована від вогню в Австралії коала повернулася додому: зворушливе відео

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      Врятована під час пожеж в Австралії коала повернулась в ліс – відео / Getty images

      Автралія оговтується від масштабних пожеж, які наробили колосальних збитків природі. У вогні загинула величезна кількість тварин, зокрема – коал. Лісових мешканців рятували всім світом – і ось вони нарешті повертаються додому.

      Одна із врятованих коал повертається у природне середовище, відео повернення з'явилося на телеграм-каналі Mash. 

      Дивіться також: Ліси відновлюються після пожежі в Австралії – чарівні фото

      Тваринку назвали Клер – її врятували з вогню. після чого залишили в притулку. Врятована коала спочатку довго йде, обережно обирає дерево – і нарешті розуміє, що опинилася на своєму місці. 

      Важливо! Після пожеж в Австралії, що тривають з осені 2019 року, популяція коал зазнала надзвичайного удару. Найбільше тварин загинуло у регіонах на півночі штату Новий Південний Уельс та на південному сході Квінсленда.

      Дивіться зворушливе відео повернення коали:

      Що відомо про стихійні лиха в Австралії:

      • Лісові пожежі в Австралії вирують з вересня 2019 року. Загалом вигоріло понад 8 мільйонів гектарів. Стихія забрала життя щонайменше 28 осіб. Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
      • Експерти зазначили, що у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин. Деякі види могли переступити межу вимирання.
      • Згодом на зміну пожежам прийшли рекордні зливи, а пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі.
      • Ще через кілька днів материк потерпав від потужного граду та бурого дощу.
      • У місті Канберрі, яке є столицею Австралії, 31 січня оголосили надзвичайну ситуацію.
      • В австралійському містечку Інгем у небі кружляли тисячі кажанів.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Австралія Пожежі в Австралії Світ тварин Новини політики
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