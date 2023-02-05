Резников утверждает, что вручение подозрений чиновникам Минобороны не касаются закупок продуктов

Министр обороны Алексей Резников отметил, что вручение подозрений представителям Минобороны не касаются системы пищевых закупок. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 5 февраля.

Резников заявил, что пока ему неизвестно ни об одном факте вручения подозрения должностным лицам министерства непосредственно по поводу пищевых закупок. Об этом пишет 24 Канал.

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Резников рассказал, почему отстранили Хмельницкого

По его словам, факты вручения подозрений представителям Минобороны не касаются системы пищевых закупок.

Отвечая на вопрос работы бывшего директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, министр сказал, что в июле прошлого года назначил аудит работы этого департамента по всем вопросам.

Он отметил, что когда поступили промежуточные выводы аудита в декабре, Хмельницкий был отстранен от должности.

Хмельницкий был по моему письменному обращению еще летом направлен в СБУ на прохождение полиграфа. И я получил соответствующие выводы этой экспертизы. Поэтому это и являлось основанием для отстранения и принятия дальнейших управленческих решений. В дальнейшем он был уволен,

– подчеркнул Резников.

Что известно о громком скандале

"Зеркало недели" опубликовало копию соглашения, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.

При этом журналисты сравнили цены в соглашении с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.

Поэтому в Минобороны сообщили о служебной проверке, а также подготовке материалов для проведения расследования по распространению ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период. 24 января стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

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