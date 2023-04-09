Основные правила при вручении повестки: юрист объяснил, что важно делать

В стране идет общая мобилизация населения и повестки раздают даже на улице. Важно тщательно следить за процедурой вручения, ведь иногда она проходит с нарушениями действующего законодательства.

О том, как следует вести себя гражданам, которым пытаются вручить повестку на улице, рассказал юрист. Антон Марыныч. Прежде всего, стоит запомнить, что саму повестку обжаловать нельзя.

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Советы от юриста: что делать при вручении повестки

Юрист Антон Маринич выделил три главных совета, как следует вести себя при получении повестки. Кратко о них:

Выяснить, имеют ли лица, которые пытаются вручить повестку, на это полномочия. Если не уверены в противоправности поведения этих лиц – не следует сразу доставать телефон и снимать их. Помните, что задерживать и принудительно доставлять в ТЦК СП никто не имеет права.

К последнему пункту следует добавить, что здесь есть одно исключение. Если гражданин не пришел в военкомат, получив повестку, и ТЦК СП обратился за помощью в полицию, правоохранители могут задержать такого человека и отвезти его туда принудительно.

Проблема в том, что сама повестка не обжалуется. Даже если будет нарушена процедура или просто впишут имя этого лица, к которому обратились на улицы и проверили документы – к сожалению обжалование такой повестки не отменяет обязанности явиться в военкомат,

– отмечает юрист.

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Кто может вручать повестки

Существует миф, что все военные могут раздавать повестки, но это не так. Выдать повестку имеют право только четко определенные законом лица, среди которых: