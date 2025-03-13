Вручение повестки: юристы объяснили, когда от нее можно отказаться и какие будут последствия

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, а призыв в армию осуществляется путем вручения повестки. Однако в некоторых случаях можно отказаться от ее получения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на специалистов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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При каких условиях от повестки можно отказаться

Юристы объяснили, что отказаться от получения повестки без объективных на то причин нельзя.

Что может быть причиной для отказа от повестки:

если лицо не является военнообязанным;

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.

Таким образом, если при вручении повестки, вы заметили объективные ошибки, существует возможность отказаться от ее подписания. В таком случае полицейский из группы оповещения осуществляет административное задержание,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Не только сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки. Она считается врученной, если военнообязанный подписал ее или есть видеозапись вручения.

Юристы отметили, что после фиксации отказа от повестки и составления акта, дело передается на рассмотрение руководства ТЦК и СП, который может взыскать штраф за несоблюдение правил воинского учета.

"Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будет доказывать, что вы нарушили правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что вы отказались от повестки", – резюмировали специалисты.