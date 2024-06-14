И по почте тоже: в Минобороны рассказали, как могут вручать повестки
Источник:ТСН
Повестку считают врученной, если ее получил лично человек, которого она касается. Однако уже вскоре повестки в Украине смогут отправлять обычной почтой.
В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В связи с этим изменились и правила призыва. Об особенностях вручения повесток рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
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Будут ли вручать повестки по почте
После 16 июля в Украине истекает установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных. С этого момента повестки гражданам смогут присылать обычной почтой.
Однако стоит отметить, что речь идет о заказном письме.
Почтой заказным письмом действительно будут присылаться повестки после 16 июля. Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично – тогда да,
– объяснил Лазуткин.
Также в Министерстве обороны объяснили, как именно военнообязанным будут вручать повестки по почте.
Приходит заказное письмо, человек или под подпись получает, или отказывается опять же под подпись, или она возвращается и таким образом опять же считается, что она была доставлена,
– добавил представитель Минобороны.
Если человека не было физически на месте и повестка возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения.
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