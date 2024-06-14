В Україні з 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. У зв'язку з цим змінилися й правила призову. Про особливості вручення повісток розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Чи вручатимуть повістки поштою

Після 16 липня в Україні спливає встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних. З цього моменту повістки громадянам зможуть надсилати звичайною поштою.

Однак варто зазначити, що йдеться про рекомендований лист.

Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто – тоді так,

– пояснив Лазуткін.

Також в Міністерстві оборони пояснили, як саме військовозобов'язаним вручатимуть повістки поштою.

Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена,

– додав речник Міноборони.

Якщо людини не було фізично на місці і повістка повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення.

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