Будут ли полицейские раздавать повестки: глава Нацполиции расставил точки над "і"

В Нацполиции выступили против того, чтобы их работники имели полномочия раздавать повестки военнообязанным без участия военных.

В частности, об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. По его словам, у полицейских и так достаточно работы.

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Кроме того, как отметил Выговский, правоохранители периодически "подхватывают разные моменты" у других правоохранительных структур.

У нас очень много своего функционала и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Полиция является крупнейшим правоохранительным органом, мы подставляем плечо другим правоохранительным структурам,

– отметил Выговский, подчеркнув, что если этого не делать – некоторые важные направления работы просто упадут.

Глава Нацполиции также пояснил, что полицейские и так документируют сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они получают неправомерную выгоду, и, таким образом, люди не идут служить.

"Получается, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места нахождения уклоняющихся", — добавил он.

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