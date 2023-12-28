Будут ли полицейские раздавать повестки: глава Нацполиции расставил точки над "і"
Источник:"Украинские новости"
В Нацполиции выступили против того, чтобы их работники имели полномочия раздавать повестки военнообязанным без участия военных.
В частности, об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. По его словам, у полицейских и так достаточно работы.
Смотрите также До 200 тысяч или лишение свободы: какие штрафы и наказания угрожают уклонистам
Кроме того, как отметил Выговский, правоохранители периодически "подхватывают разные моменты" у других правоохранительных структур.
У нас очень много своего функционала и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Полиция является крупнейшим правоохранительным органом, мы подставляем плечо другим правоохранительным структурам,
– отметил Выговский, подчеркнув, что если этого не делать – некоторые важные направления работы просто упадут.
Глава Нацполиции также пояснил, что полицейские и так документируют сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они получают неправомерную выгоду, и, таким образом, люди не идут служить.
"Получается, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места нахождения уклоняющихся", — добавил он.
Законопроект о мобилизации: главное
- Верховная Рада зарегистрировала законопроект об изменениях в законы о мобилизации, учете, военной службе от правительства.
- Им предусмотрены комплексные изменения правил военного учета, вручения повесток, прохождения ВВК, отсрочки, мобилизации, военной службы и увольнения.
- В частности, проект предлагает изменить призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу, разрешить посылать повестки о вызове в ТЦК и СП через электронный кабинет или на электронную почту и так далее.