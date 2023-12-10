Почему в Полтавской области вручают повестки в спортклубах: в ТЦК объяснили

В Полтавской области работники ТЦК и СП продолжают информировать граждан, что нужно встать на военный учет. Эти действия сейчас предпринимаются в общественных местах.

Там подчеркнули, что спортивные клубы тоже являются общественным местом. Соответственно, там можно проводить оповещения граждан.

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Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин подчеркнул, что украинцев продолжают информировать о мобилизационных мероприятиях в общественных местах Полтавы.

"Представители ТЦК и СП Полтавщины продолжают выполнять свои обязанности, в частности – проведение мобилизации. Начиная с 2022 года военнослужащие ТЦК и СП Полтавской области вручали повестки по месту жительства граждан", – сказал Истомин.

В то же время, другим методом оповещения жителей Полтавской области стало вручение повесток на блокпостах и в общественных местах. По словам спикера, одной из разновидностей общественных мест можно назвать спортивные и тренажерные залы.

Отмечаем, что представители ТЦК и СП уже неоднократно проводили оповещения военнообязанных граждан в спортивных залах,

– отметил представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Там подчеркнули, что подобные меры оповещения в области связаны с тем, что большое количество внутрипереселенных лиц не прибывало в ТЦК и СП, чтобы стать на военный учет. В то же время, об усилении мобилизации пока не говорится.

"Никаких усиленных мер мобилизации ТЦК и СП не проводят – максимум личного состава занимается вопросами мобилизации с начала полномасштабного вторжения. Просим граждан не поддаваться на провокационные сообщения", – сказали в ТЦК.

В заключение там подчеркнули, что все мероприятия оповещения представители ТЦК и СП проводят совместно с Национальной полицией, и есть полностью в пределах действующего законодательства Украины.

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