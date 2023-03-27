Отправляют ли сразу на передовую после вручения повестки: объяснение представителей ТЦК

В Украине продолжили действие военного положения, а вместе с ним – всеобщей мобилизации. Военнообязанным продолжают вручать повестки. Но означает ли это немедленное отправление на фронт.

На этот вопрос попытался пролить свет офицер отдела учета Сумского областного центра комплектования Роман Яременко. Напоминаем, что повестку могут вручить военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Но означает ли она отправку на фронт – читайте дальше.

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Отправят ли на передовую

По словам Романа Яременко, вручение повестки не тождественно немедленной отправке на фронт. По его словам, прежде всего говорится о необходимости:

уточнить учетные данные,

определить пригодность военнообязанного.

Уже по результатам прохождения комиссии могут отправить в воинскую часть. Но и это не значит, что человека сразу же отправят на службу.

В некоторых боевых частях лица, расположенные на передовой, фактически ни разу могут не участвовать в боевых действиях. Потому что у него есть некоторые другие функции: доставка боеприпасов, например, приготовление пищи, разведка,

– подчеркивает он.

По словам Яременко, сейчас поступают много распоряжений на доукомплектование частей в тылу. Они занимаются обеспечением подразделений, состоящих на передовой.

Старший офицер мобилизационного отдела в этом регионе Сергей Дудченко также подчеркнул, что повестки, прежде всего, необходимы для уточнения сведений. Так, в ТЦК узнают о состоянии здоровья военнообязанного и определяют, имеет ли он право на отсрочку.

Отсрочка действует 6 месяцев

Заметим, что военнообязанный может получить отсрочку сроком на 6 месяцев. Исключением являются студенты и аспиранты, которые должны ежегодно осенью подавать справки, подтверждающие получение ими образования и право на отсрочку.

В остальных случаях отсрочка длится 6 месяцев. И после этого необходимо будет подавать документы, чтобы подтверждать свой статус.

Если говорится об отсрочке в связи с заболеванием родственника или уходом, то она будет продолжаться до тех пор, пока соответствующий уход будет необходимым.