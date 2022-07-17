В ВСУ заверили, что раздача повесток в 90% случаев не означает немедленного призыва
Источник:Анна Маляр
В Украине идет мобилизация, во время которой военнообязанные граждане получают повестки, чтобы явиться в территориальные центры комплектования. В ВСУ убеждают, что повестка не означает немедленного призыва в армию.
Повестки вручают, чтобы уточнить данные военнообязанных
Подробности о вручении повесток в Украине рассказал начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Он заявил, что вручение повестки не означает, что военнообязанного гражданина сразу призывают в ряды Вооруженных сил Украины или другие военные формирования.
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В 90% и даже больших процентах это совсем не так,
– сказал полковник Роман Горбач.
По его словам, повестка, в первую очередь, вручается, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) и начальник этого центра смог уточнить военно-учетные данные и состояние здоровья военнообязанного.
"И потом при необходимости, возможно, если военнообязанный отвечает всем качествам – призывать к службе в армии", – резюмировал полковник Горбач.
Что еще известно о вручении повесток в Украине
- В Украине из-за полномасштабного вторжения россии до 23 августа объявлено военное положение и мобилизация. Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте 18 – 60 лет запрещено выезжать за границу.
- Часто повестки вручают в общественных местах. Поэтому появилась петиция о запрете выдавать повестки в таких местах. Она собрала необходимые 25 тысяч подписей, потому петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
- В ВСУ объяснили, что вручение повесток в общественных местах гораздо эффективнее. Вместо этого ходить по жилым кварталам и стучать в дверь, где никто не открывает, неэффективно.
- В настоящее время мобилизационные планы в западных областях больше, чем в других регионах Украины. В ВСУ заявили, что это связано с тем, что в западных регионах сейчас проживает больше граждан, поэтому и мобилизационные планы там больше.
- Следует отметить, что более 3 миллионов граждан Украины состоят на воинском учете не по месту жительства.
- Кроме того, иногда в Украине повестки вручают за правонарушения. Такой подход подверг критике глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что защищать страну – не должно быть наказанием.
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