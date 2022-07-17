В ВСУ заверили, что раздача повесток в 90% случаев не означает немедленного призыва

В Украине идет мобилизация, во время которой военнообязанные граждане получают повестки, чтобы явиться в территориальные центры комплектования. В ВСУ убеждают, что повестка не означает немедленного призыва в армию.

Повестки вручают, чтобы уточнить данные военнообязанных

Подробности о вручении повесток в Украине рассказал начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Он заявил, что вручение повестки не означает, что военнообязанного гражданина сразу призывают в ряды Вооруженных сил Украины или другие военные формирования.

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В 90% и даже больших процентах это совсем не так,

– сказал полковник Роман Горбач.

По его словам, повестка, в первую очередь, вручается, чтобы гражданин явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) и начальник этого центра смог уточнить военно-учетные данные и состояние здоровья военнообязанного.

"И потом при необходимости, возможно, если военнообязанный отвечает всем качествам – призывать к службе в армии", – резюмировал полковник Горбач.

Что еще известно о вручении повесток в Украине

В Украине из-за полномасштабного вторжения россии до 23 августа объявлено военное положение и мобилизация. Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте 18 – 60 лет запрещено выезжать за границу.

Часто повестки вручают в общественных местах. Поэтому появилась петиция о запрете выдавать повестки в таких местах. Она собрала необходимые 25 тысяч подписей, потому петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

В ВСУ объяснили, что вручение повесток в общественных местах гораздо эффективнее. Вместо этого ходить по жилым кварталам и стучать в дверь, где никто не открывает, неэффективно.

В настоящее время мобилизационные планы в западных областях больше, чем в других регионах Украины. В ВСУ заявили, что это связано с тем, что в западных регионах сейчас проживает больше граждан, поэтому и мобилизационные планы там больше.

Следует отметить, что более 3 миллионов граждан Украины состоят на воинском учете не по месту жительства.

Кроме того, иногда в Украине повестки вручают за правонарушения. Такой подход подверг критике глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что защищать страну – не должно быть наказанием.

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