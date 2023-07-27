Это в рамках закона: в ТЦК объяснили массовое вручение повесток на улицах

В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. Сейчас проходит массовое вручение повесток на улицах.

Вручение повестки не означает немедленную мобилизацию. В ТЦК объяснили массовое вручение повесток на улицах. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

Важно Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине

Что известно о массовом вручении повесток на улицах

Как рассказал спикер областного Полтавского ТЦК Роман Истомин, мужчины после смены места жительства не становятся на военный учет в ТЦК и не сообщают учетные данные.

Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, в которых не было возможности там сняться с военного учета и стать. Но многие граждане, переехавшие условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Потому как метод оповещения военнообязанных начались вручения в людных местах. Это в рамках закона,

– объяснил Истомин.

По словам руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александра Тищенко, на сегодняшний день добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% от плановой задачи, которую нужно выполнить.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", – отметил он.

Кто может получить повестку на улице

мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК;

исключенные из военного учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;

снятые с военного учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

мужчины от 18 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки;

мужчины от 18 до 60 лет, которые были приговорены к тяжкому преступлению.

Рада снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации

Скорее всего, продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. В частности, сначала президент подписывает два указа. Их подают на утверждение в Раду, далее в Комитет по обороне. После голосования Парламента.