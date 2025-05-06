Изменится ли вручение повесток в мае 2025 года
- В мае в Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому лица призывного возраста могут получить повестку.
- Повестки могут вручать лично работники ТЦК, силовых структур, органов местного самоуправления, ОСМД, руководители учебных заведений, но не полицейские.
- Закон не определяет четкие места вручения повесток, поэтому это может происходить по адресу проживания, на работе, в общественных местах, на блокпостах, в транспорте или по почте.
В мае в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Поэтому лица призывного возраста могут получить повестки.
Изменится ли их вручение в мае, рассказали юристы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV".
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Как в мае будут вручать повестки
Юрист Адвокатского объединения Виннер Партнерс Анастасия Руденко напоминает, что повестки могут вручать лично работники:
- ТЦК,
- силовых структур,
- органов местного самоуправления,
- ОСМД,
- руководители учебных заведений.
Не имеют права вручать повестки полицейские – они могут лишь сопровождать этот процесс.
Управляющая Адвокатским бюро Анна Даниэль также отметила, что закон четко не определяет места вручения повесток, а потому это может происходить, в частности, в следующих местах:
- по адресу фактического или зарегистрированного места жительства;
- на работе или в учебном заведении;
- в общественных местах, сооружениях и других местах массового скопления людей;
- в ТЦК и СП;
- на блокпостах;
- на пунктах пропуска через госграницу;
- в транспорте.
Кроме этого, повестку могут прислать по почте, а именно заказным отправлением. Постановление Кабмина предусматривает, что заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" должны вручаться лично.
Если получатель отсутствует по указанному адресу, то работник почты должен позвонить ему или вложить сообщение о поступлении такого заказного письма в почтовый ящик.
Если в течение 3 рабочих дней получатель не явился по повестке, то работники почты делают отметку "Адресат отсутствует по указанному адресу", удостоверяя это подписью и оттиском. Не позднее следующего рабочего дня письмо возвращают отправителю.
Обратите внимание! Есть ряд случаев, когда мужчины призывного возраста должны самостоятельно появляться в ТЦК, не дожидаясь повестки. Это нужно, чтобы изменить место жительства в пределах Украины, выехать за границу не более чем на 3 дня, сообщить об изменении персональных данных или потерю военно-учетного документа, обновить данные с информацией в ТЦК и подтвердить право на отсрочку.