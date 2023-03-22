Всеобщая мобилизация в Украине 2023: что ждет военнообязанных, которым вручили повестки

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Рассказываем, что ожидает тех военнообязанных, которые получили повестки от ТЦК СП.

Напоминаем, что во время военного положения военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки. Читайте дальше, что ожидает тех, кому этот документ вручили во время общей мобилизации.

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Повестка – приглашение в ТЦК

Об этом заявил офицер отдела учета Сумского центра комплектования Роман Яременко. Он отметил, что повестки, врученные военнообязанным, предполагают уточнение их учетных данных.

"Место для вручения повесток действующим законодательством не определено, поэтому его могут вручить где угодно: дома, на работе, в общественном месте", – напоминает он.

По словам офицера, повестка не предусматривает немедленную отправку на передовую. Прежде всего, в ТЦК СП уточняют учетные данные военнообязанного. После этого определяют его пригодность к службе.

Только после этого, в зависимости от результатов прохождения медицинской комиссии, лицо могут быть направлены в воинскую часть. Но и это, уверяет офицер, не означает, что военнообязанный будет сразу же служить.

В некоторых боевых частях лица, находящиеся на передовой, фактически ни разу могут не участвовать в боевых действиях. Потому что у него есть некоторые другие функции: доставка боеприпасов, например, приготовление пищи, разведка,

– отметил он.

По словам Яременко, поступает много распоряжений на доукомплектование тыловых частей. Они занимаются обеспечением тех подразделений, которые находятся на передовой.

Старший офицер мобилизационного отдела Сумского районного центра комплектования Сергей Дудченко подчеркнул, что не стоит бояться повестки. С ее помощью оценивают состояние здоровья военнообязанного. Это позволяет понять, подлежит ли он мобилизации или имеет право на получение отсрочки. Напоминаем, что ее дают на срок до 6 месяцев.

Следует понимать, что годных военнообязанных отправляют прежде всего на обучение. Сергей Дудченко подчеркивает, что в боевые части никто никого сразу не мобилизует.

Когда мы отбираем военнообязанных в те или иные учебные центры, говорим с ними: какая у них специальность, где они работали, что умеют делать. Кто хорошо разбирается в компьютерах, кто имеет водительское удостоверение, кто в связи разбирается. И в соответствии с этим мы отправляем их в соответствующие учебные центры,

– отметил он.

Законно ли оставлять повестку в почтовом ящике

Если вы не прибудете по повестке для уточнения данных, придется заплатить штраф в размере от 1 500 до 5 100 гривен.

Адвокат Константин Гритчин пролил свет на вручение повесток через почтовые ящики. Он уверяет, что этот формат не считается правомерным. Следовательно, документ не считается врученным. А это значит, что военнообязанного не ожидают никакие юридические последствия и ответственность. И он не обязан посещать ТЦК СП в таком случае.

Вручение повестки, когда вы ставите подпись о получении, уже обязывает вас к этому. Вы знакомитесь с документом, проверяете правильность его заполнения, а подпись – согласие на то, что вы прибудете в ТЦК СП в указанное время.