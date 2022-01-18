Все члены НАТО поддерживают присоединение к Альянсу Украины, – вице-премьер Стефанишина

Все страны-члены НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс. По меньшей мере, так утверждает вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина.

Свою позицию высказала министр в интервью немецкому изданию. Впрочем, отметила и то, что речь идет о вступлении "однажды" – без указания конкретных дат.

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"Украина будет в НАТО" – это позиция всех союзников

Все страны из блока НАТО поддерживают присоединение Украины к Альянсу. Но не прямо сейчас, а "однажды".

Об этом немецким журналистам заявила вице-премьер Кабинета Министров Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Позиция всех союзников, учитывая и Германию, состоит в том, что однажды Украина будет в НАТО. Путин раскрыл все свои карты. Он повышает ставки, поэтому как раз время подумать о том, как НАТО может противостоять этим угрозам,

– сказала она.

Стефанишина также подчеркнула, что Украине важно увидеть конкретные шаги, которые следует сделать до принятия ее в НАТО в ближайшие 10 лет. И Россия не должна и не может этому помешать.

Россия всегда будет рядом, и агрессивные стремления Кремля будут расти. На карту поставлена ​​не только Украина. Если Украина потерпит неудачу, Европа тоже потерпит неудачу,

– уверена министр.

А между тем:

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