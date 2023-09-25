"Все, что имели, уже бросили в огонь": Буданов о несостоятельности россиян противостоять ВСУ

Глава разведки Кирилл Буданов рассказал, что россияне бросают в бой даже несформированные бригады. Оккупанты вынуждены использовать все возможные силы для защиты.

Россияне не могут эффективно сдерживать наступление ВСУ одновременно и на Юге, и в районе Бахмута. Они очень сильно боятся потерять город, поэтому разрываются на два фронта.

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В обороне даже десантники

Кирилл Буданов рассказал, что операции на Бахмутском направлении, в частности, были направлены на сдерживание российских сил на Юге. Активность украинцев не позволяла оккупантам перебрасывать войска на Бердянское и Мелитопольское направления.

Это принесло желаемый результат. Захватчики перебросили севернее Бахмута 25-ю армию, которую только что создали и даже не укомплектовали. Как добавил Буданов, это не слишком много – около 15 тысяч военных.

Угроза для россиян потерять Бахмут заставляет их постоянно передислоцировать дополнительные и дополнительные силы в район Бахмута, что, конечно, истощает их ресурсы по другим направлениям, например, Юг,

– отметил глава ГУР.

Россияне уже бросили все, что имели, в бой. К примеру, сейчас на Юге стоит в обороне скелет российских ВДВ. Перед ними там размещались подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады, которую ВСУ полностью разгромили.

Продвижение Вооруженных Сил продолжается