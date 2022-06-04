Все, что осталось: печальные кадры из сожженного скита Святогорской лавры

В Донецкой области из-за российских обстрелов вспыхнул масштабный пожар в Свято-Успенской Святогорской Лавре. Пламя полностью охватило главный храм обители.

В сети обнародовали видео с места, где раньше была Святогорская лавра.

Важно Из-за русских атак вспыхнул деревянный скит Святогорской лавры

Сейчас там остался только фундамент и выжженная земля. Кое-где еще тлеют остатки деревянного скита Святогорской лавры.

Как выглядит сожженный скит Святогорской лавры: смотрите видео

Оккупанты обстреляли скит Святогорской Лавры: главное

В Донецкой области россияне обстреляли скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. На территории начался масштабный пожар. Пламя полностью охватило главный храм.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что кроме священнослужителей в храме находились около 300 беженцев. Среди людей, которые пытались спастись, были инвалиды, пожилые люди и около 60 детей. В частности, там были люди с младенцами.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрушение скита , освящённого еще в 1912 году, и напомнил о попадании снарядов прямо в монашеские кельи. По его словам, российские кафиры прекрасно осознают, куда направлены их снаряды.

Предварительные обстрелы Святогорской Лавры

Речь идет о деревянном ските Всех Святых, который расположен на Святой горе к юго-востоку от Святогорской Лавры. Сначала его построили в 1912 году, но после второй мировой войны его взорвали представители советской власти. Новая деревянная церковь была построена на месте предыдущего скита после восстановления Украиной Независимости.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты обстреливают Святогорскую Лавру не в первый раз. В частности:

Предварительный обстрел произошел 30 мая. Тогда россияне обстреляли саму Святогорскую лавру, в результате чего погибли двое монахов и монахиня . Еще трое монахов получили ранения.

4 мая кафиры повредили территорию Свято-Успенской лавры, где скрывались переселенцы. В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Таким образом враг ранил семь человек .

12 марта русские захватчики открыли огонь по Святогорской лавре. В момент атаки врага там находились женщины и дети, которых эвакуировали из Изюма. В сети сразу появилось фото и видео последствий обстрелов.

Что было раньше – В СБУ показали видео из обстрелянной оккупантами Святогорской лавры: смотрите видео