Все, что с прилагательным "темнокожий", я делаю первым в Украине, – Беленюк

Спортсмен и депутат Верховной Рады Жан Беленюк акцентировал, что стал первым темнокожим золотым медалистом в Украине. Кроме того, он говорит, что не прочь стать министром спорта.

Беленюк отметил, что стал первым темнокожим народным депутатом, а также медалистом.

Читайте также Я победил бы, – Беленюк заявил, что будет бороться с Путиным, если это поможет Украине

Я все, что с прилагательным "темнокожий", часто делаю первым в нашей стране,

– заметил спортсмен.

Беленюк готов стать министром спорта

Олимпийский призер отметил, что если бы перед ним поставили задачу стать министром спорта, он бы им стал. Беленюк отметил, что "потянул" бы такую работу. Он уверен в своих силах.

Последние новости о Беленюке

Спортсмен принес Украине единственное "золото" на Олимпиаде-2020 в Токио.

После победы он станцевал гопак на арене. В конце танца даже трижды пригнул в шпагате.

Олимпийский медалист пока не планирует покидать спорт, но хочет сосредоточиться на политике.

Недавно на Беленюка напали в Киеве. Молодые люди-расисты пытались спровоцировать с ним драку. Но спортсмен заявил, что никто не заставит его уехать из Украины.

Беленюк родился в Киеве. Отец родом из Руанды, а мать – украинка. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.