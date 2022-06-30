Все дороги в осколках, проезд почти невозможен, – Гайдай о ситуации в Луганской области

Ситуация в Луганской области довольно тяжелая, но контролируемая. Есть проблемы с проездом – все дороги завалены осколками от боеприпасов.

Об этом 24 каналу сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, сейчас непросто добираться по местным дорогам. Это усложняет эвакуацию, подвоз гуманитарной помощи и т.д.

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Осколки от боеприпасов режут колеса

На некоторых маршрутах может быть уже накатанная дорога. Но российские обстрелы настолько частые, что новые осколки появляются очень быстро.

Мы недавно проехали в гуманитарный штаб по накатанной дороге. А когда возвращались, она уже вся была засыпана осколками, потому что неподалеку были прилеты. Но удалось нормально проехать,

– отметил Сергей Гайдай.

Но, например, у руководителя военной администрации Лисичанска Валерия Шибика неоднократно бывали случаи, что колеса просто пробивались из-за такого количества осколков. Такое происходит со всеми: и с властями, и со спасателями, и с медиками и другими.

По словам Гайдая, военные говорят, что ситуация сложная, но контролируемая. Вооруженные Силы Украины продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам.

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