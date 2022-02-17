Все экипажи в боевом настроении, – Зеленский на борту судна "Капитан Чусов"
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский 17 февраля проверил работу морской охраны в акватории Азовского моря. Президент вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов".
Зеленский проверил морскую охрану
Пограничники рассказали главе государства о выполнении задач в Азовском море. Морской переход состоялся в рамках поездки Зеленского на Донбасс.
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Во время перехода по акватории "Капитан Чусов" приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство. Речь идет о:
- корабле морской охраны "Донбасс",
- малом бронированном катере военно-морских сил "Лубны".
Президент проверил работу морской охраны / Фото из телеграм-канала Зеленского
Личный состав судов выстроился на верхней палубе, а президент поздравил военных и поблагодарил их за службу.
Начал день в Азовском море, на борту спасательного судна "Капитан Чусов". Встретились с "Донбассом" и "Лубнами". Все экипажи в боевом настроении. Так держать, парни,
– подчеркнул глава государства.
Начальник регионального управления морской охраны Олег Костур вручил Зеленскому памятный знак морской охраны.
Зеленский вышел в море на судне "Капитан Чусов": видео
Коротко о поездке президента на Донбасс
- В День единения 16 февраля Зеленский отправился в Донецкую область. В Мариуполе он встретился с военными и правоохранителями, и заверил, что с такой армией Украине нечего бояться.
- Перед тем глава государства побывал в Ровненской области. Он проверил, как проходят военные учения Вооруженных сил Украины на границе с Беларусью.
Полный текст публикации Владимира Зеленского в телеграме:
Начал день в Азовском море, на борту спасательного судна "Капитан Чусов". Встретились с "Донбассом" и "Лубнами". Все экипажи в боевом настроении. Так держать, парни! Слава Украине!