Все это указывает, – в бригаде Барны прокомментировали информацию о его гибели

В бригаде военного и бывшего народного депутата Олега Барны прокомментировали информацию о его гибели. Там отметили, что его тело еще не эвакуировали с поля боя.

Пресофицер 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша Мирослав Семенюк рассказал, что официально погибшего военного еще не считают. Неофициально же бывшего народного депутата не стало 17 апреля – накануне его дня рождения.

Смотрите также Погиб Олег Барна: биография и громкие моменты политической карьеры

Что сказали о гибели Олега Барны в бригаде

Но все указывает на то, что он погиб,

– заявил Мирослав Семенюк.

Следует отметить, что информацию о гибели бывшего народного депутата 8-го созыва сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Спикер объяснил, что военный погиб 17 апреля – то есть один день не дожил до своего 56-летия.

Следует добавить, что на войне также находится родной брат погибшего военного – Степан Барна. Он также был нардепом Верховной Рады 8-го созыва.

Коротко о жизни и деятельности Олега Барны

Олег Барна родился 17 апреля 1967 года в поселке Нагирянцы Чертковского района Тернопольской области. После школы учился на физико-математическом факультете Тернопольского педагогического института, впоследствии получил специальность менеджера системы образования и юриста.

В 1990 году участвовал в "Революции на граните". С 1996 года занимался правозащитной деятельностью.

В 2002 – 2010 годах был Нагиранским поселковым председателем Чертковского района Тернопольской области.

Уже в 2014 году стал народным депутатом от Блока Петра Порошенко по избирательному округу №167 (Тернопольская область). Также был председателем подкомитета по контролю за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции юридическими лицами Комитета Верховной Рады Украины по предотвращению и противодействию коррупции.

В июле 2014 года ушел в АТО добровольцем. Служил в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде, был командиром минометного расчета. У него был позывной "Дядя Олег".

После начала полномасштабного вторжения тоже пошел на войну добровольцем. Уже 25 февраля 2022 его зачислили на должность командира гранатометного отделения. У Олега Барны была семья – жена и два сына. ​

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, собратьям и коллегам Олега Барны.