"Все немедленно в укрытие": Москва и другие регионы России почувствовали, что такое тревога

Хакеры сломали эфиры русских радио и телевидения. В результате в Москве и Свердловской области страны-агрессорки начали транслировать сообщения о "воздушной тревоге".

Об этом сообщают в российском МЧС и пропагандистских СМИ. Детали курьезного инцидента – рассказывает 24 Канал.

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Гражданам России рекомендовали немедленно пройти в укрытие и выпить йодид калия

В Москве и Свердловской области 9 марта по телевидению и радио было объявлено о начале воздушной тревоги. Граждан страны-агрессора сообщили, что "произошел удар" и призвали немедленно перейти в укрытие.

В сообщении также говорилось о том, чтобы россияне использовали противогазы и выпили таблетки йодида калия. Местные власти и МЧС России заявили, что информация неправдива и ее распространяют взломавшие серверы хакеры.

На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация ошибочна и не соответствует действительности,

– написали в областном МЧС.

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