"Все переезжают в Моршин": соцсети взорвались шутками о вакцинированном городе
Источник:24 канал
В большинстве городов Украины сейчас сложная ситуация с коронавирусом: заболеваемость растет, а мест в больницах не хватает. Однако в Моршине на Львовщине все иначе. Там только 22 больных. К тому же они спокойно лечатся дома.
Весной в курортном Моршине провели эксперимент по массовой вакцинации. Поэтому почти 75% взрослого населения городка – привиты от коронавируса.
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"Моршинское чудо"
До массового распространения штамма Дельта в Моршине вообще почти не было больных. Пока нет ни одного госпитализированного.
Пользователи назвали массовую вакцинацию "моршинским чудом". Жители других городов завидуют жителям Моршина. Некоторые даже шутят, что планируют переезжать.
Путь к Моршину / Фото из фейсбука "Баба и кот"
Все переезжают в Моршин / Фото "Мемаграм"
Люди уже собирают вещи / Фото из Фейсбука Романа Цимбалюка
Все – в Моршин / Фото из твиттера Petronium
Фото из фейсбука "Мы не праздновали"
Моршин – неприступная крепость
Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации.
Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".
Беспокойство "антивакцинаторов" / Фото "Последний капиталист"
Неприступная крепость / Фото из фесбука Сергея Марченко
Фото из твиттера Fox sans frontieres
Как Моршин борется с фейками / Фото из фейсбука Саши Подуфалова
Жители Моршина / Фото из Фейсбука Goni Мемасы
В чем секрет Моршина
Украинцы восхищены успешной кампанией вакцинации в Моршине. Пользователи сети делают свои предположения в чем же секрет.
Обратите внимание! В Минздраве в очередной раз отмечают, что вакцинация – лучшая защита от коронавируса. Дело в том, что вакцинированные имеют меньше всего рисков тяжелого течения болезни.
Сейчас в Украине привили 9 363 493 человека, из них: получили одну дозу – 9 363 491; полностью иммунизированы – 7 138 082.
Моршинские вакцины / Фото "Мемаграм"
Моршин через несколько лет / Фото из твиттера "Човник"