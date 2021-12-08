Все по очереди, – у Зеленского рассказали, когда прокомментируют разговор Байдена и Путина

Джо Байден и Владимир Путин вечером 7 декабря пообщались в формате видеосвязи. В свою очередь в офисе Президента Украины заявили, что пока не будут комментировать разговор.

Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что реакции от ОП стоит ждать после переговоров украинского и американского лидеров, которые пройдут в ближайшее время.

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Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора (Байдена и Путина – 24 канал), поэтому давайте все будет идти своим чередом – и уже, когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать,

– сказал он.

Сергей Никифоров напомнил, что перед разговором Джо Байдена и Путина Владимиру Зеленскому звонил госсекретарь США Энтони Блинкен и "пробрифинговал о том, о чем будет идти речь во время видеовстречи". Спикер отметил, что у "Украины есть полное доверие к ее партнерам".

Переносили ли звонок Байдена и Зеленского

Спикер украинского лидера подчеркнул, что никакого переноса переговоров между Владимиром Зеленским и Джо Байденом не было. По его словам, была договоренность пообщаться 9 декабря.

В каком именно формате пройдет разговор: телефонного звонка или видеозвонка – пока неизвестно.

Итоги разговора Байдена и Путина

Разговор длился более 2 часов 7 декабря и проходил с глазу на глаз в видеорежиме.

Джо Байден заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. Он сказал: "США и союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами".

Американский президент также отверг требование Путина о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Президент США подчеркнул, что такой вопрос будет решать только Альянс.

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