Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що реакції від ОП варто чекати після перемовин українського й американського лідера, які пройдуть найближчим часом.

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Публічні комюніке не віддзеркалюють двох годин розмови (Байдена та Путіна – 24 канал), тому давайте все йтиме своєю чергою – і вже, коли отримаємо інформацію з перших вуст, а не з комюніке чи через ЗМІ, тоді й будемо реагувати,

– сказав він.

Сергій Никифоров нагадав, що перед розмовою Джо Байдена та Путіна Володимиру Зеленському телефонував держсекретар США Ентоні Блінкен і "пробрифінгував про те, про що йтиметься під час відеозустрічі". Речник зауважив, що в "України є повна довіра до її партнерів".

Чи переносили дзвінок Байдена та Зеленського

Речник українського лідера наголосив, що ніякого перенесення перемовин між Володимиром Зеленським і Джо Байденом не було. З його слів, була домовленість поспілкуватися 9 грудня.

В якому саме форматі пройде розмова: телефонного дзвінка чи відеодзвінка – наразі невідомо.

Зверніть увагу! Радник глави ОП Михайло Подоляк 7 грудня наголосив на підтримці позиції Джо Байдена, яку він висловив під час перемовин з Путіним. Мовиться про заклики до деескалації ситуації біля кордонів України та повернення до дипломатії.

Підсумки розмови Байдена та Путіна

Розмова тривала впродовж понад 2 годин 7 грудня та відбувалася віч-на-віч у відеорежимі.

Джо Байден заявив, що буде рішуче реагувати на ескалацію конфлікту з Україною. Він сказав: "США та союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами".

Американський президент також відкинув вимогу Путіна про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Президент США наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.

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