Все разбито: военные показали последствия "русского мира" в Херсонской области

Ни для кого не секрет, что Россия несет с собой смерть и разрушение. Очередные доказательства показали украинские воины в Херсонской области.

Военные из группировки войск "Юг" обнародовали фото разрушений в Херсонской области, вызванные российскими оккупантами. На фотографиях видны обломки ракет, разрушенные дома людей, изуродованные дворы и заборы, дороги.

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Оккупанты продолжают использовать запрещенное оружие в войне с Украиной. Ущерб, который наносят "русские освободители" невозможно перечислить, оккупант уничтожает украинскую территорию, совершает преступления против свободного украинского народа,

– подчеркнули украинские защитники.

Разрушения в Херсонской области, нанесенные российскими оккупантами / Фото из фейсбука группировки войск "Юг"

Наши воины также подчеркнули, что таким образом страна-оккупантка имеет целью ослабить украинскую нацию. Но на этом россияне не собираются останавливаться. Они будут уничтожать украинскую историю и культуру. Но им это не удастся, потому что Вооруженные Силы Украины прогонят российских захватчиков из нашей земли. Врагу не разрешат разрушить государство.

Последние новости из Херсонской области

Российские захватчики в легендарной Чернобаевке близ Херсона пытаются совершать провокации, обвиняя в этом наших военных. Они обстреляли деревню и хотели сделать все, чтобы обмануть местных жителей. Сказали, что это сделали ВСУ. Но наши военные никогда не открывают огонь по мирным людям. Поэтому жители Чернобыевки не поверили врагу.

Страдает Херсонсеая область и от обстрелов россиян. Оттуда все чаще приходят сообщения от местных жителей, когда они слышат взрывы. Что точно происходит доподлинно неизвестно. Ситуация в регионе сложная, россияне преследуют цель закрепиться на тех позициях, которые заняли. Во время обстрелов погибают гражданские украинцы. Стало известно, что в результате одного из последних погиб работник местного аэропорта.

"Прославились" россияне и своим безумным мародерством. Воруют привычные для украинцев вещи и блага цивилизации так, будто приехали сюда воевать с землянок и никогда ничего больше не видели. Соответствующее сообщение об очередном ограблении снова поступило из Херсона. Там российские оккупанты ограбили помещение Госпотребслужбы. Смародерили много техники.

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