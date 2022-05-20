Все разбито: военные показали последствия "русского мира" в Херсонской области
Источник:группировка войск "Юг" в фейсбуке
Ни для кого не секрет, что Россия несет с собой смерть и разрушение. Очередные доказательства показали украинские воины в Херсонской области.
Военные из группировки войск "Юг" обнародовали фото разрушений в Херсонской области, вызванные российскими оккупантами. На фотографиях видны обломки ракет, разрушенные дома людей, изуродованные дворы и заборы, дороги.
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Оккупанты продолжают использовать запрещенное оружие в войне с Украиной. Ущерб, который наносят "русские освободители" невозможно перечислить, оккупант уничтожает украинскую территорию, совершает преступления против свободного украинского народа,
– подчеркнули украинские защитники.
Разрушения в Херсонской области, нанесенные российскими оккупантами / Фото из фейсбука группировки войск "Юг"
Наши воины также подчеркнули, что таким образом страна-оккупантка имеет целью ослабить украинскую нацию. Но на этом россияне не собираются останавливаться. Они будут уничтожать украинскую историю и культуру. Но им это не удастся, потому что Вооруженные Силы Украины прогонят российских захватчиков из нашей земли. Врагу не разрешат разрушить государство.
Последние новости из Херсонской области
- Российские захватчики в легендарной Чернобаевке близ Херсона пытаются совершать провокации, обвиняя в этом наших военных. Они обстреляли деревню и хотели сделать все, чтобы обмануть местных жителей. Сказали, что это сделали ВСУ. Но наши военные никогда не открывают огонь по мирным людям. Поэтому жители Чернобыевки не поверили врагу.
- Страдает Херсонсеая область и от обстрелов россиян. Оттуда все чаще приходят сообщения от местных жителей, когда они слышат взрывы. Что точно происходит доподлинно неизвестно. Ситуация в регионе сложная, россияне преследуют цель закрепиться на тех позициях, которые заняли. Во время обстрелов погибают гражданские украинцы. Стало известно, что в результате одного из последних погиб работник местного аэропорта.
- "Прославились" россияне и своим безумным мародерством. Воруют привычные для украинцев вещи и блага цивилизации так, будто приехали сюда воевать с землянок и никогда ничего больше не видели. Соответствующее сообщение об очередном ограблении снова поступило из Херсона. Там российские оккупанты ограбили помещение Госпотребслужбы. Смародерили много техники.
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