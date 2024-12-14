Все-таки теракт: глава ОВА опубликовал сообщение о взрыве в Днепре

14 декабря 2024, 21:01
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Автор: Ирина Чеботникова

Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, высказался относительно взрывов в Днепре. Он назвал инцидент терактом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Сергея Лысака. Напомним, взрыв в центре Днепра прогремел днем 14 декабря. Двое полицейских в больнице, есть погибший. В сети пишут, что это военный.

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Что написал Лысак об инциденте в Днепре

Его сообщение очень короткое.

Спасибо сотрудникам СБУ, Национальной полиции и всем, кто присоединился к поиску причастных к сегодняшнему теракту в Днепре,
– говорится в нем.

Вероятно, это означает, что подозреваемого задержали.

В то же время городской голова Днепра Борис Филатов пока не реагировал на происшествие. В полиции области также не приводили новых данных. Днем там написали, что продолжаются следственные действия, на месте работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Ранее уже говорили о возможном теракте в Днепре

Например, вскоре после взрыва в СМИ распространили информацию, что это был теракт.

24 Канал попросил Анну Старчевскую прокомментировать это. Она ответила, что правоохранительные органы сделают выводы после завершения расследования. А преждевременные заявления некорректны.

Источники "РБК-Украина" информируют, что событие квалифицируют как теракт. Также появилось видео момента взрыва – там действительно можно увидеть двух полицейских и военного.

Подозреваемого в совершении теракта задержали

  • Вечером 14 декабря в СБУ сообщили о задержании 37-летнего жителя Днепропетровской области. Отметили, он причастен к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле здания ТЦК и СП в Днепре.
  • Мужчину уже доставили в отделение полиции. По месту его жительства продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия.
  • Также решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрение по статье 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".
  • В результате взрыва в одном из центральных районов Днепра есть жертва и пострадавшие. Среди раненых – двое полицейских. Доставили в больницу, медики борются за их жизнь.
  • Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к этому преступлению. В СБУ отметили, виновных непременно найдут и привлекут к ответственности к ответственности.