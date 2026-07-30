Все указывает на то, что в Польше упала российская ракета Х-101, – Туск

Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 30 июля было зафиксировано нарушение воздушного пространства Польши. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что все имеющиеся данные свидетельствуют о падении российской крылатой ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

Российская ракета могла упасть в Польше: что известно?

По его словам, неизвестный объект упал вблизи поселка Тарнава-Колония, однако, к счастью, жертв и разрушений удалось избежать.

Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101. В то же время экспертиза еще продолжается,

– заявил Дональд Туск.

По словам премьера, польская сторона внимательно следила за развитием ситуации после того, как во время российского ракетного удара было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны. После получения информации он вместе с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем провел консультации с президентом Польши Каролем Навроцким.

По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, около 03:40 в воздушном пространстве страны обнаружили неизвестный объект. Для его перехвата и идентификации в воздух подняли истребитель F-16, однако уже через шесть минут цель исчезла с радаров.

Впоследствии вблизи поселка Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве обнаружили воронку, которая, по предварительным оценкам, могла образоваться в результате падения ракеты.

Польские службы в настоящее время проводят экспертизу, которая должна окончательно установить происхождение найденных обломков. Власти подчеркивают, что расследование еще продолжается, однако предварительные выводы указывают именно на российскую крылатую ракету Х-101, которую оккупанты активно применяли во время ночного комбинированного удара по Украине.

В настоящее время на месте падения работают военные, полиция и спасательные службы. Польские власти обещают обнародовать окончательные результаты расследования после завершения экспертизы обломков.

Инцидент произошел в результате одной из самых масштабных российских воздушных атак за все время полномасштабной войны. В ночь на 30 июля Россия выпустила по Украине 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты различных типов и 284 ударных беспилотника.

По данным Воздушных сил, противник применил баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, противокорабельные ракеты "Циркон" и "Оникс", крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", а также дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Основными направлениями удара стали Киевская и Львовская области, также под атакой оказались Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.