Все, время прошло, – Бахматов о возможности Порошенко как политика

У пятого президента Украины Петра Порошенко есть деньги, каналы и своя команда. У него есть все для того, чтобы сделать решительный шаг для реванша.

Но шансов стать снова президентом у него нет. Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале выразил экс-советник мэра Киева, создатель и лидер ОО "Офис трансформации" Максим Бахматов.

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По его словам, пятый глава Украины – большой молодец. Все, что он сделал положительного на протяжении войны, в частности сплочение людей – это замечательно. В то же время возможности стать главой государства у него больше нет.

Все, время прошло,

– отметил Бахматов.

Он пояснил, важно понять, что во втором туре Порошенко проигрывал и Юлию Тимошенко, и Юрию Бойко.

В первом туре президентских выборов 2019 года Порошенко набрал почти 16% голосов избирателей. В то же время во втором – только 24,5%.

"Поскольку он проигрывал "возвращению в прошлое", то он (Порошенко – 24 канал) – "дважды прошлое". Тогда был шанс, но он был потерян, разрушен самостоятельно", – сказал Бахматов.

Самое главное, что сделал Зеленский, это сломал парадигму политических конструкций и образа. Его задача – сломать старое и построить новое. Если он сможет справиться хотя бы с одним – будет замечательно. Тогда получат шанс молодые, перспективные люди, у которых ранее не было шанса. Максим Бахматов Экс-советник мэра Киева, создатель и лидер ОО "Офис трансформации"

Порошенко в политике: главное

В августе пятый президент возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины.

В то же время эксперты считают, что Порошенко уже упустил свой шанс вернуться в политику.

Кстати, политика могут лишить "депутатских" выплат за прогулы.

Полный выпуск "Что это было?" за 13 октября: смотрите видео