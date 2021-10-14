Але шансів стати знову президентом він не має. Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив ексрадник мера Києва і творець та лідер ГО "Офіс трансформації" Максим Бахматов.

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За його словами, п'ятий очільник України – великий молодець. Все, що він зробив позитивне упродовж війни, зокрема згуртування людей – це чудово. Водночас можливості стати главою держави в нього більше немає.

Все, час минув,

– наголосив Бахматов.

Він пояснив, важливо зрозуміти, що у другому турі Порошенко програвав і Юлію Тимошенко, і Юрію Бойку.

Нагадаємо! У першому турі президентських виборів 2019 року Порошенко набрав майже 16% голосів виборців. Водночас у другому – лише 24,5%.

"Оскільки він програвав "поверненню в минуле", то він (Порошенка – 24 канал) – "двічі минуле". Тоді був шанс, але він був змарнований, зруйнований самостійно", – сказав Бахматов.

Найголовніше, що зробив Зеленський, це поламав парадигму політичних конструкцій та образу. Його завдання – зламати старе і збудувати нове. Якщо він зможе впоратись хоча б із одним – буде чудово. Тоді отримають шанс молоді, перспективні люди, які раніше не мали шансу. Максим Бахматов Ексрадник мера Києва і творець та лідер ГО "Офіс трансформації"

Порошенко в політиці: головне

В серпні п'ятий президент очолив рейтинг політиків. які зробили найбільше для України.

Водночас експерти вважають, що Порошенко вже втратив свій шанс повернутися в політику.

До речі, політика можуть позбавити "депутатських" виплат за прогули.

Повний випуск "Що це було?" за 13 жовтня: дивіться відео