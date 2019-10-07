Все условия выполнены, ищем дату – Пристайко о саммите "нормандской четверки"

Даты проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" – Украина, Германия, Франция, Россия – еще не определили. Однако обсуждения продолжаются.

Все стороны переговоров готовы к встрече, об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом 7 октября.

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В то же время он отметил, что никакой конкретики сказать пока не может.

Все условия выполнены. Ищем приемлемую дату. Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел их озвучивать, пока не будет согласования всех сторон,

– пояснил министр.

Отметим, Глава государства акцентировал, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате. Именно такой была формула Штайнмайера, согласованная Украиной на заседании ТГК.

Что говорят в России?

Ничего конкретного. Там считают, что шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" растут, потому что этому помогла формула Штайнмайера. Однако при этом заявляют, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет ясна после разведения сил в Петровском и Золотом" – это должны подтвердить СММ.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

Разведение войск сорвалось

Само разведение должно было начаться 7 октября – эту дату выбрали во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Все сорвалось из-за боевиков. Те, в который раз нарушая режим тишины, обстреляли украинские позиции.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины. По словам министра, это "покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим переговорам по разведению войск".

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Процесс разведения войск будет происходить последовательно – в два этапа: