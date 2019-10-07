14:43
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

      Все условия выполнены, ищем дату – Пристайко о саммите "нормандской четверки"

      68 Читати новину українською
      Дать саммита "нормандской четверки" еще нет, – Пристайко
      Дать саммита "нормандской четверки" еще нет, – Пристайко / president.gov.ua

      Даты проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" – Украина, Германия, Франция, Россия – еще не определили. Однако обсуждения продолжаются.

      Все стороны переговоров готовы к встрече, об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом 7 октября.

      Это интересно: Меркель раскрыла место проведения встречи в нормандском формате

      В то же время он отметил, что никакой конкретики сказать пока не может.

      Все условия выполнены. Ищем приемлемую дату. Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел их озвучивать, пока не будет согласования всех сторон,
      – пояснил министр.

      Отметим, Глава государства акцентировал, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате. Именно такой была формула Штайнмайера, согласованная Украиной на заседании ТГК.

      Что говорят в России?

      Ничего конкретного. Там считают, что шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" растут, потому что этому помогла формула Штайнмайера. Однако при этом заявляют, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет ясна после разведения сил в Петровском и Золотом" – это должны подтвердить СММ.

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

      Разведение войск сорвалось

      Само разведение должно было начаться 7 октября – эту дату выбрали во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Все сорвалось из-за боевиков. Те, в который раз нарушая режим тишины, обстреляли украинские позиции.

      Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины. По словам министра, это "покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим переговорам по разведению войск".

      Важно: Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно – в два этапа:

      • отвод личного состава с обеих сторон,
      • демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.
      blog_ava
      Когда начнется отопительный сезон в Украине
      сегодня
      10096
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе МИД Украины Нормандский формат Вадим Пристайко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      сегодня , 13:30 Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      Олесь Друкач 288
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сегодня , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 155
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      6 октября , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 1272
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      6 октября , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 709
      Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      6 октября , 19:00 Сумка без ручки, або Як луганчани працюють на два фронти
      Ольга Черненко 1614
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук