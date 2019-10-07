Усі умови виконані, шукаємо дату – Пристайко про саміт "нормандської четвірки"

Дати проведення зустрічі лідерів держав "нормандського формату" – Україна, Німеччина, Франція, Росія – ще не визначили. Однак обговорення тривають.

Усі сторони переговорів готові до зустрічі, про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час пресконференції з главою МЗС Латвії Едгарсом Рінкевичсом 7 жовтня.

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Водночас він зазначив, що жодної конкретики сказати наразі не може.

Всі умови виконані. Шукаємо прийнятну дату. Дати вже обговорюються, але я б не хотів їх озвучувати, поки не буде узгодження всіх сторін,

– пояснив міністр.

Зазначимо, Глава держави наголошував, тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі. Саме такою була формула Штайнмаєра, погоджена Україною на засіданні ТГК.

Що кажуть у Росії?

Нічого конкретного. Там вважають, що шанси на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" зростають, бо цьому допомогла формула Штайнмайєра. Однак при цьому заявляють, що перспектива проведення саміту нормандської четвірки "стане зрозумілою після розведення сил у Петровському і Золотому – це має підтвердити СММ.

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.

Розведення військ зірвалося

Саме розведення мало розпочатись 7 жовтня – цю дату обрали під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Усе зірвалось через бойовиків. Ті, вкотре порушуючи режим тиші, обстріляли українські позиції.

Голова МЗС України наголосив, що Україна чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші. За словами міністра, це "покаже серйозні наміри сторін і готовність до подальших переговорів по розведенню військ".

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Процес розведення військ відбуватиметься послідовно – у два етапи: