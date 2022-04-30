Всех найдем и заставим отвечать, – Зеленский об оккупантах, совершавших преступления

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что идет расследование преступлений российских военных против украинцев.

Владимир Зеленский сообщил четкую позицию Украины по отношению к российским оккупантам.

Важно Россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем нацисты за 2 года во время Второй мировой войны

По его словам, каждый российский преступник должен и обязательно будет привлечен к ответственности.

"Кем бы они ни были и где бы они не прятались, мы всех их найдем и заставим отвечать", – заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Последствия действий российской армии – Фото: David Guttenfelder, Ines GIL, Євген Завгородній, Manu Brabo, Evgeniy Maloletka

Что еще говорил Зеленский о преступлениях российских военных

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