Всех полицейских, не прибывших с оккупированных территорий, уволили, – Клименко

На временно оккупированных Россией территориях осталась часть сотрудников полиции. Их руководство издало указ, чтобы они прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, однако это сделали не все.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. Он отметил, что это болезненный вопрос, однако они делают все для его урегулирования.

Обратите внимание 10 – 15 человек в камере и один раз в туалет: Бойченко рассказал об ужасах тюрем оккупантов

Всем правоохранителям приказали

Как отметил Клименко, он подписал приказ о прибытии полицейских в места дислокации согласно оперативной и военной обстановке. К примеру, правоохранители из Мелитополя и Бердянска должны были прибыть в Запорожье, тоже касалось временно оккупированных территорий Херсонской, Луганской, Харьковской областей.

Всех полицейских, не прибывших с оккупированных территорий в установленный срок, уволили из Национальной полиции. Мы не выплачивали им зарплату,

– заявил Клименко.

Некоторые перешли на сторону захватчиков

По словам главы Нацполиции, среди правоохранителей, оставшихся на временно оккупированных Россией территориях, есть те, кто перешел на сторону захватчиков. Он подчеркнул, что некоторые из них работают не только в местной полиции, но и непосредственно в органах оккупационных властей.

"Из общего штата в 130 тысяч – у нас сейчас есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом. Внутренняя безопасность Национальной полиции работает над этим и отслеживает их", – отметил Клименко.

Читайте также Под новые санкции ЕС попали коллаборанты из Херсона и Мелитополя

Часть не смогла покинуть оккупированные территории

В то же время он добавил, что есть часть полицейских, которые не смогли покинуть временно оккупированные территории - больные родственники, состояние здоровья и другое. Они написали рапорты, которые не могут получиться по объективным причинам, впрочем, их тоже уволили.

Их уволили, поскольку они находятся на оккупированной территории. Это большой риск и большая вероятность того, что враг может использовать их статус для своей пропагандистской машины.

– подчеркнул глава Нацполиции.

Тщательная проверка прибывших

Клименко также отметил, что все прибывшие и продолжающие прибывать с временно оккупированных территорий правоохранители тщательно проверяют. В частности, каждый из них проходит полиграф и собеседования, на которых определяют, где его оружие, служебное удостоверение, которое делал на оккупированной территории. Отмечается, что проверкой занимаются также работники Службы безопасности Украины.

Охранили российскую агентуру в "Укроборонпроме" и задержали коллаборантов: очередные успехи СБУ

"Если полицейский проходит проверку, тогда мы определяем, можно ли его допускать к выполнению задач в составе Нацполиции. Если же это не удается, то им занимаются уже другие органы", - сообщил Клименко.

Полицейские, перешедшие на сторону оккупантов

Полицейские, оставшиеся в оккупированном Мариуполе, самостоятельно перешли на сторону русских извергов, разрушивших их город. Они решили пойти на работу в оккупационные органы квазиреспублики в Донецкой области.

В Мелитопольском районе Приазовский отдел полиции перешел на сторону кафиров и стал какой-то "народной милицией". По информации, среди предателей Украины есть даже участники АТО.

Во временно оккупированном Купянске Харьковской области 2 работника полиции отдали оружие и боеприпасы к нему российским захватчикам. Государственное бюро расследований уже сообщило им о подозрении.

Актуально – СБУ задержала диверсантов, агентов России и коллаборанта: смотрите видео

СБУ задержала диверсантов, агентов РФ и коллаборанта