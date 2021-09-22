Всем угрожают системно, – Тищенко прокомментировал обстрел авто помощника Зеленского

На Киевщине обстреляли автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Команде Зеленского угрожают постоянно.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Он назвал стрельбу покушением.

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"Нам всем поступают постоянно угрозы. Люди нас выбрали и мы выполняем свою работу. Но угрозы – это системно", – резюмировал Тищенко.

Тищенко о возможных причинах нападения на Шефира

Давид Арахамия назвал 3 возможные версии обстрела авто. В частности говорится о том, что нападение могло быть "приветом" от контробандистов. Однако Тищенко заверил, что ярко выраженных конфликтов с контрабандистами у Шефира не было.

По словам нардепа, оппоненты считают, что "слуги народа" все делают неправильно. "Вот результат нашей работы. Мы противимся, мы верим в победу нашего народа", – добавил он. В то же время враждебные силы пришли уже к покушению на убийство.

По его мнению, к стрельбе могут быть причастны олигархические кланы, которым не нравится позиция "слуг" в борьбе с ними. Также к этому могут быть причастны российские силы. "Шефир один из членов нашей команды, который борется с коррупцией", – подчеркнул Тищенко.

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