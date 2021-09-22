Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. Він назвав стрілянину замахом.

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"Нам всім поступають постійно погрози. Люди нас вибрали і ми виконуємо свою роботу. Але погрози – це системно", – резюмував Тищенко.

Тищенко про можливі причини нападу на Шефіра

Давив Арахамія назвав 3 можливі версії обстрілу авто. Зокрема мовиться про те, що напад міг бути "привітом" від контрабандистів. Однак Тищенко запевнив, що яксраво виражених конфліктів із контрабандистами у Шефіра не було.

За словами нардепа, опоненти вважають, що "слуги народу" все роблять неправильно. "Ось результат нашої роботи. Ми супротивляємось, ми віримо в перемогу нашого народу", – додав він. Водночас ворожі сили прийшли вже до замаху на вбивство.

На його думку, до стрілянини можуть бути причетні олігархічні клани, яким не подобається позиція "слуг" у боротьбі з ними. Також до цього можуть бути причетні російські сили. "Шефір один з членів нашої команди, який бореться з корупцією", – підкреслив Тищенко.

Микола Тищенко прокоментував обстріл авто: дивіться відео

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