Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, могут ли призвать в армию мужчин с ожирением

Во время всеобщей мобилизации законодательством предусмотрены категории граждан, которые имеют право на отсрочку от военной службы. Адвокат Андрей Межирицкий рассказал, имеют ли право на отсрочку мужчины с ожирением.

Юрист объяснил, что человека, который болеет ожирением, могут признать непригодным или ограниченно годным к военной службе. В то же время то, какой именно вывод получит военнообязанный от ВВК, зависит от степени ожирения и наличия сопутствующих болезней.

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Степень пригодности или непригодности к военной службе определяет приказ № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ".

В этом документе такое заболевание, как ожирение, присутствует в статье 13 и признано как состояние здоровья, исключающее или ограничивающее возможность призыва в ряды ВСУ. При этом в статье указаны все виды ожирения,

– объясняет юрист.

Если же военнообязанного с ожирением признали ограниченно годным, его могут мобилизовать с уточнением, какие виды службы и работы противопоказаны и где именно такой человек может проходить службу.

Адвокат также добавил, что в статье определены только три степени ожирения, хотя современная медицина выделяет пять.

Как действовать после вручения повестки

Перед тем, как идти в ТЦК и СП, адвокат советует обратиться в гражданскую поликлинику. Там стоит пройти обследование, сдать анализы и получить заключение врача о наличии ожирения, его типа и сопутствующих болезней.

С такими выводами можно идти на военно-врачебную комиссию и настаивать, чтобы соответствующий врач военной комиссии подтвердил диагноз, поставленный гражданскими врачами. В случае несогласия с выводами военно-врачебной комиссии можно жаловаться со ссылкой на имеющиеся документы гражданских врачей в областной ТЦК или в суд,

– подытожил Андрей Межирицкий.

"Ограниченно годные" должны пройти повторный медицинский осмотр