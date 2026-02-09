"Может принять решение на день позже, чем надо": при каких условиях Путин решится на мобилизацию

Перед Владимиром Путиным может встать трудный выбор. Владимир Зеленский считает, что главе Кремля либо придется останавливать войну из-за экономических проблем и больших потерь на фронте, либо объявлять мобилизацию в России. Времени у Путина осталось немного.

Об этом рассказал 24 Каналу специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, подчеркнув, что Путин находится в плену ложных докладов. Поэтому вряд ли он сможет принять соответствующее объективной ситуации решение.

Когда Путин должен принять решение о всеобщей мобилизации?

Богданов подчеркнул, что хотя враг продвигается последние месяцы, но при этом происходит безумный рост его потерь из-за украинских беспилотных систем. В то же время Россия не может получить технологическое преимущество на уровне фронта.

Поэтому если Путинн зимой психологически не одолевает Украину, но уже вполне очевидно, что ему это не удастся, то весной ему нужно будет сделать трудный выбор,

– пояснил специалист по стратегическим коммуникациям.

Если глава Кремля будет верить, что российская экономика выдержит мобилизацию, он может на нее решиться. Однако, по его словам, открытым остается вопрос, выдержит ли ее общество.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отметил, что в ближайшие месяцы Россия может потерять 100 – 120 тысяч оккупантов на фронте. Тогда Путин должен принимать жесткие решения. Например, объявить мобилизацию, которая, по мнению президента Украины, окажет значительное влияние на российское общество и самого главы Кремля. Зеленский заявил, что не верит в то, что Путин остановит войну в ближайшее время.

"Глобальная проблема Путина заключается в том, что он находится в плену ложных докладов и может принять решение о мобилизации или о выходе из войны на день позже, чем надо. Для него – не для нас", – подчеркнул Юрий Богданов.

Сегодня, по словам специалиста по стратегическим коммуникациям, в российском дискурсе до сих пор доминирует нарратив о "захваченном Купянске и Купянск-Узловой". Герасимов в кредит "забирает" территории, которые россияне не захватят еще много месяцев, что понятно из динамики их продвижения.

Поэтому вопрос заключается в том, в каком мире вообще находится Владимир Путин. Кажется, что он живет в вымышленном мире, в котором Россия захватила Купянск. Ведь Путин не сделал даже непубличных выводов по истории с "захватом Купянска" – никто не освобожден и не наказан,

– отметил он.

Богданов добавил, что главная проблема Путина сейчас в том, что он живет в вымышленном мире и принимает решения в соответствии с этой парадигмой.

Какие проблемы у россиян по мобилизации?