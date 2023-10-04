Расследование дела Князева завершено: что грозит экс-главе Верховного суда

Следователи НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Бывшего председателя Верховного суда поймали "на горячем" 15 мая 2023 года. Действия Всеволода Князева квалифицируют по статье 368 Уголовного кодекса.

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Что установило следствие

Следователи НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования по делу взяточника Князева. Все материалы следствия открыты для ознакомления, после чего дело передадут в суд.

Так, коррупция Князева квалифицирована по статье 368 Уголовного кодекса – "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере". Между тем, сообщнику экс-главы Верховного суда Олегу Горецкому инкриминируют пособничество в предоставлении взятки и мошенничество.

Таким образом, Князеву грозит до 12 лет лишения свободы, Горецкому – до 10 лет.

В ходе расследования было установлено, что дело тянется еще с 2002 года. Тогда украинский бизнесмен Константин Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината Ferrexpo. В 2020 году бывшие акционеры обратились в суд с иском, чтобы договор купли-продажи сочли недействительным, а акции – вернули. Однако суд отказал в этом деле. Тогда в 2022 году апелляционный суд пересмотрел дело и признал недействительным договор купли-продажи акций.

Тогда олигарх стал искать пути, чтобы не потерять акции. В марте 2023 года он вступил в сговор с адвокатом Горецким, который имел связи с Князевым. В течение 2 месяцев, марта – апреля, Жеваго передал адвокату 2,7 миллиона долларов. После этой взятки Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена и вернул ему акции.

Дело Князева: коротко