Князева уволили с должности главы Верховного Суда: кто будет выполнять его обязанности

Коррупционера Всеволода Князева отстранили от должности председателя Верховного Суда. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Луспеник.

На внеочередном заседании Верховного суда судьи выразили недоверие своему главе Всеволоду Князеву. Недоверие тайным голосованиям поддержали 140 судей из 142.

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Князева досрочно отстранили от должности

Выразив недоверие Князеву, судьи автоматически отстранили его от должности председателя Верховного Суда. Поскольку учреждение продолжает работать, возникла необходимость избрать временного исполняющего обязанности. Глава оргкомитета Дмитрий Дмитриевич Луспеник сообщил, что согласно части 5 статьи 39 Закона Украины о судоустройстве и статусе судей административные полномочия осуществляет заместитель председателя Верховного Суда.

Однако с 2017 года в учреждение не было избрано ни заместителя председателя, ни руководителя аппарата Верховного Суда. В таком случае административные полномочия председателя Верховного Суда осуществляет судья, у которого больший стаж работы в должности судьи Верховного Суда.

Таким судьей является Луспеник, поэтому он будет временно исполнять обязанности председателя Верховного Суда. На Пленуме судьи согласились с таким положением и по просьбе Луспеника заявили, что не трактуют данную статью по-другому.

Что известно о Дмитрии Луспенике Дмитрий Дмитриевич Луспеник – заслуженный юрист Украины и кандидат юридических наук. В Верховном Суде он занимает должность секретаря. Начал работать в Верховном Суде с 2008 года, сначала в должности судьи, а в 2011 году стал секретарем пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. В 2017 году он был избран на должность секретаря Пленума Верховного Суда.

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