По словам Капустина, вся эта ситуация вращается вокруг его заместителя – Степана Каплунова. Об этом он заявил в комментарии 24 Канала.

Какие подробности привел Капустин?

Командир РДК рассказал, что недавно в квартире Каплунова состоялся обыск, и он там присутствовал.

Протокол обыска есть, ничего не было изъято, никаких подозрительных или компрометирующих предметов в квартире Степана Каплунова обнаружено не было,

– отметил он.

Капустин добавил, что дверь была выломана. Поэтому в квартире остались представители ГУР, которые должны дождаться мастера. Тот должен установить новый замок.

Также на месте находились представители полиции.

Командир РДК Денис Капустин прокомментировал перестрелку между ГУР и СБУ: смотрите видео

Что этому предшествовало?

1 сентября в РДК заявили, что неизвестные похитили заместителя командира корпуса Степана Каплунова во дворе его собственного дома. Инцидент произошел несколько месяцев назад. На момент публикации этого заявления местонахождение Каплунова было неизвестно.

Утром 2 сентября в сети появились сообщения о перестрелке в Киеве. Якобы в ней участвовали представители ГУР и СБУ.

В СБУ сначала заявили, что им совместно с ГУР удалось предотвратить теракт – его готовили вражеские спецслужбы против одного из лидеров российского оппозиционного движения.

Впоследствии в Службе безопасности уточнили, что оперативники и следователи проводили обыск по одному из адресов, когда на них напала вооруженная группа людей. Нападавшие, как утверждают в спецслужбе, пытались сорвать проведение процессуальных действий.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Сейчас улица Шумского в Киеве, где произошла перестрелка, перекрыта.

На инцидент уже отреагировал глава ОП Кирилл Буданов. Как подчеркнул он, никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы.