Об этом сообщили в СБУ.

Какая информация есть о предотвращении теракта?

В официальном сообщении Службы безопасности достаточно мало подробностей по поводу инцидента. Там указали, что сейчас проводятся следственно-оперативные действия.

В целом же ФСБ России готовила теракт против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Он прибыл в Украину по случаю Дня Независимости.

Имя оппозиционера, а также обстоятельства инцидента пока не разглашаются. Очевидно, эта информация будет предоставлена ​​позже. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Ночью в сети писали якобы о столкновениях и стрельбе в Киеве. Телеграмм-каналами также распространялись видео с места происшествия, на которое прибыли командиры подразделений ГУР и СБУ.

Что известно о других совместных операциях ГУР и СБУ?

В начале года в Киеве СБУ совместно с ГУР задержали гражданку Беларуси, подозреваемую в шпионской деятельности. Женщина работала в украинских медиа и пыталась попасть в украинскую разведку, чтобы получать доступ к важной информации.

По данным следствия, задержанная Инна Кардаш сотрудничала с белорусским КГБ с 2015 года. Работу в журналистике она использовала как прикрытие для выполнения задач белорусских спецслужб.

В мае бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО совместно с представителями СБУ и ВМС Украины реализовали сложную многоэтапную операцию, подготовка к которой длилась более года. В результате спецоперации украинские силы перекрыли маршрут российской контрабанды, по которому незаконные грузы доставлялись из Абхазии через акваторию Черного моря.