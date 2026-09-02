Про це повідомили в СБУ.

Яка інформація є про запобігання теракту?

В офіційному повідомленні Служби безпеки доволі мало подробиць щодо інциденту. Там вказали, що наразі проводяться слідчо-оперативні дії.

Загалом же, ФСБ Росії готувала теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Зазначається, що він прибув до України з нагоди Дня Незалежності.

Ім'я опозиціонера, а також обставини інциденту поки що не розголошують. Вочевидь, цю інформацію нададуть пізніше. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Натомість уночі в мережі писали нібито про сутички й стрілянину у Києві. Телеграм-каналами також поширювалися відео з місця події, на яке прибули, зокрема, командири підрозділів ГУР та СБУ.

Що відомо про інші спільні операції ГУР та СБУ?

На початку року у Києві СБУ спільно з ГУР затримали громадянку Білорусі, яку підозрюють у шпигунській діяльності. Жінка працювала в українських медіа та намагалася потрапити до української розвідки, щоб отримувати доступ до важливої інформації.

За даними слідства, затримана Інна Кардаш співпрацювала з білоруським КДБ із 2015 року. Роботу в журналістиці вона використовувала як прикриття для виконання завдань білоруських спецслужб.

У травні бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО спільно з представниками СБУ та ВМС України реалізували складну багатоетапну операцію, підготовка до якої тривала понад рік. У результаті спецоперації українські сили перекрили маршрут російської контрабанди, яким незаконні вантажі доправлялися з Абхазії через акваторію Чорного моря.