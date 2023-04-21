В Киеве – воздушная тревога: существует угроза атаки БпЛА
21 апреля 2023, 00:12Читати новину українською
Оккупанты делают все, чтобы украинцы не могли спокойно спать. Несколько раз за ночь звучала воздушная тревога в разных областях.
Около 00:10, 21 апреля во всех областях Украины раздались сигналы воздушной тревоги. И это был только первый раз. Подробно читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также "Великий взрыв" - чего Запад ожидает от контрнаступления ВСУ: что об Украине пишут западные СМИ
- Одесской
- Днепропетровской
- Черниговской
- Харьковской
- Житомирской
- Полтавской
- Херсонской
- Киевской
- Запорожской
- Луганской
- Донецкой
- Винницкой
- Николаевской
- Кировоградской
- Сумской
- Львовской
- Черкасской
- Хмельницкой
- Волынской
- Ровенской
- Ивано-Франковской
- Тернопольской
- Закарпатской
- Черновицкой области и в городе Киеве.
Воздушная тревога по Украине 21 апреля / Карта
Россия продолжает террор
- Напомним, что последний раз общенациональную воздушную тревогу объявляли 13 апреля. Как отмечали мониторинговые группы, противник поднял в небо МиГ-31К.
- Заметим также, что эти летательные аппараты могут являться носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
- Кроме того, известно, что МиГ-31 был первым советским истребителем 4 поколения. Сначала этот самолет предназначался для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей.
- Как известно, его скорость – до 3400 километров в час, потолок – 20 километров, радиус действия – 720 километров, а вес – 46,75 тонны.