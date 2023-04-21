В Киеве – воздушная тревога: существует угроза атаки БпЛА

21 апреля 2023, 00:12
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Оккупанты делают все, чтобы украинцы не могли спокойно спать. Несколько раз за ночь звучала воздушная тревога в разных областях.

Около 00:10, 21 апреля во всех областях Украины раздались сигналы воздушной тревоги. И это был только первый раз. Подробно читайте в материале 24 Канала.

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01:00. На 1 ночи тревога на Киевщине, Черниговщине и Житомирщине. В Киевской области работает ПВО, как сообщили в областной администрации.00:50 Воздушная тревога была объявлена и в Житомирской области. Мониторинговые группы сообщают об акустической фиксации "Шахидов" на Севере.00:40 Воздушная тревога раздалась в Киевской области и Киеве. Вскоре местные власти сообщили, что враг может нанести удары беспилотниками.00:28 Начали раздаваться отбои.00:19 СМИ сообщили, что, вероятно, на Черниговщине были ликвидированы вражеские беспилотники типа "Шахид".00:11 Телеграм-каналы отметили, что произошел взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.00:10 Сигналы тревоги слышали жители:
  • Одесской
  • Днепропетровской
  • Черниговской
  • Харьковской
  • Житомирской
  • Полтавской
  • Херсонской
  • Киевской
  • Запорожской
  • Луганской
  • Донецкой
  • Винницкой
  • Николаевской
  • Кировоградской
  • Сумской
  • Львовской
  • Черкасской
  • Хмельницкой
  • Волынской
  • Ровенской
  • Ивано-Франковской
  • Тернопольской
  • Закарпатской
  • Черновицкой области и в городе Киеве.


Воздушная тревога по Украине 21 апреля / Карта

Россия продолжает террор

  • Напомним, что последний раз общенациональную воздушную тревогу объявляли 13 апреля. Как отмечали мониторинговые группы, противник поднял в небо МиГ-31К.
  • Заметим также, что эти летательные аппараты могут являться носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Такое оружие может поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
  • Кроме того, известно, что МиГ-31 был первым советским истребителем 4 поколения. Сначала этот самолет предназначался для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей.
  • Как известно, его скорость – до 3400 километров в час, потолок – 20 километров, радиус действия – 720 километров, а вес – 46,75 тонны.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак