Вся Украина – ракетная опасность: почему объявили тревогу
Источник:Воздушные силы
По всей Украине объявили воздушную тревогу днем 24 июля. Взлетел носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".
МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка. 24 Канал призывает жителей областей находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге 24 июля
Воздушную тревогу по всей территории Украины объявили в 12:31. В Воздушных силах предупредили о взлете российского МиГ-31К.
Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),
– говорится в сообщении.
Заметим, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которые способны обходить украинские системы ПВО, ведь максимальная скорость ракеты до 12 000 километров в час.
Добавим, что максимальная дальность поражения ракеты "Кинжал" – 2 000 километров, поэтому тревогу объявляют во всех регионах Украины, даже, если вылет российского самолета связан с передислокацией или тренировками.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала