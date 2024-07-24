МіГ-31К злетів із аеродрому Саваслейка. 24 Канал закликає жителів областей перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу 24 липня

Повітряну тривогу по всій території України оголосили об 12:31. У Повітряних силах попередили про зліт російського МіГ-31К.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),

– мовиться в повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.