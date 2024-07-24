МіГ-31К злетів із аеродрому Саваслейка. 24 Канал закликає жителів областей перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", якими Росія атакувала Київ 8 липня
Що відомо про повітряну тривогу 24 липня
Повітряну тривогу по всій території України оголосили об 12:31. У Повітряних силах попередили про зліт російського МіГ-31К.
Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),
– мовиться в повідомленні.